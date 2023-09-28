Апелляционный суд утвердил приговоры экс-сенатору Арашукову и его отцу

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю, передает 28 сентября ТАСС. В конце прошлого года Мосгорсуд назначил обоим пожизненные сроки по делам о заказных убийствах, растратах и организации преступной группы.

"Суд рассмотрел апелляцию защиты Арашуковых на решение Мосгорсуда и постановил признать решение суда первой инстанции законным и обоснованным и оставить его без изменения", — приводит информагентство сообщение суда.

В конце декабря 2022 года Мосгорсуд огласил приговор отцу и сыну Арашуковым. Обоих признали виновными в организации убийств главы молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также в хищении газа на сумму более 4,4 миллиарда рублей.

Арашуковы были задержаны 30 января 2019 года, причем за младшим из них силовики пришли на заседание Совета Федерации. Он предпринял безуспешную попытку спастись бегством. Летом 2021 года суд изъял у обоих имущество на 1,3 миллиарда рублей.

Фото: ЗАКС.Ру