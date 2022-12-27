Суд приговорил экс-сенатора Арашукова и его отца к пожизненному заключению по делу об организации убийств

Бывший член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков - экс-советник генедиректора компании "Газпром межрегионгаз" приговорены Мосгорсудом к пожизненными срокам заключения, информирует пресс-служба инстанции.

Присяжные признали их виновными в организации заказных убийств, растратах и организации преступной группы.

Ранее Арашуковых сочли виновными в организации убийств главы молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Также коллегия присяжных признала их виновными в хищении газа на общую сумму в размере свыше 4,4 млрд рублей.

Арашуковы попали в руки полиции 30 января 2019 года. Младший из них оказал сопротивление при задержании в Совете Федерации. Обвинение сенатору было предъявлено по статьям Уголовного кодекса об участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ). Летом прошлого года суд изъял в пользу государства имущество Арашуковых на 1,3 млрд рублей.