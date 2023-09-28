Прокуратура проверит законность распоряжения участками во Всеволожском районе

Прокуратура Ленинградской области сообщила 28 сентября о намерении заняться сплошной проверкой закупок, выполняемых местными муниципалитетами. Работы развернутся в преддверии завершения финансового года.

Сотрудники ведомства намерены дать оценку исполнения законодательства при выполнении строительных работ, капитального ремонта, благоустройства, ремонта дорог и проведения закупок с единственным поставщиком.

Отдельное внимание прокуратура уделит Всеволожскому району в связи с "наибольшей концентрацией государственных и муниципальных заказчиков" на его территории. Кроме того, здесь же изучат законность распоряжения земельными участками и другим муниципальным имуществом.

На прошлой неделе глава Всеволожского района Андрей Низовский ушел с занимаемого поста. Вакантным местом уже заинтересовался депутат ЗакСа Ленобласти Дмитрий Звонков (КПРФ).

Фото: ЗАКС.Ру