ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 18:56

Прокуратура проверит законность распоряжения участками во Всеволожском районе

фото ЗакС политика Прокуратура проверит законность распоряжения участками во Всеволожском районе

Прокуратура Ленинградской области сообщила 28 сентября о намерении заняться сплошной проверкой закупок, выполняемых местными муниципалитетами. Работы развернутся в преддверии завершения финансового года.

Сотрудники ведомства намерены дать оценку исполнения законодательства при выполнении строительных работ, капитального ремонта, благоустройства, ремонта дорог и проведения закупок с единственным поставщиком.

Отдельное внимание прокуратура уделит Всеволожскому району в связи с "наибольшей концентрацией государственных и муниципальных заказчиков" на его территории. Кроме того, здесь же изучат законность распоряжения земельными участками и другим муниципальным имуществом.

На прошлой неделе глава Всеволожского района Андрей Низовский ушел с занимаемого поста. Вакантным местом уже заинтересовался депутат ЗакСа Ленобласти Дмитрий Звонков (КПРФ).

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама