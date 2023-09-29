Беглов назвал примерное число машин, которые будут убирать город зимой

Губернатор Петербурга Александр Беглов в интервью каналу 78 рассказал о степени готовности города к зимнему периоду. Беглов вслед за его коллегами напомнил, что город дополнительно закупил 271 единицу уборочной техники. Таким образом Смольный задействует в борьбе с непогодой около 1900 машин: 1511 единиц крупной уборочной техники и 383 единицы средств малой механизации.

"К зиме подготовлены 15 теплоцентралей, 713 котельных, 371 центральный тепловой пункт", - рассказал Беглов.

Число пунктов для временного складирования снега увеличили в два раза по сравнению с прошлым годом: теперь их 14. К 15 октября они должны быть полностью готовыми начать работу.

Ранее представители Смольного заявляли, что на этот раз имеющейся у города технической базы точно хватит для проведения качественной зимней уборки при любых погодных сюрпризах.

Фото: ЗАКС.Ру