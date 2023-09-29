Смольный обдумывает сохранение текущей кадастровой стоимости недвижимости в 2024 году

Председатель комитета финансов Светлана Енилина сообщила, что в правительстве города обсуждают возможность сохранения ставок кадастровой стоимости недвижимости и земель на текущем уровне. Об этом она заявила на заседании Смольного 29 сентября.

Енилина напомнила, что в городе прошла кадастровая оценка земельных участков и объектов недвижимости. Стоимость существенно увеличилась, отметила глава комитета.

Действовать новые ставки должны начать с 2024 года, сообщила чиновница. Однако, по ее словам, в правительстве обсуждают изменение закона для сохранения текущей ставки в следующем году. Также хотят сохранить и размер площади, от которой применяется кадастровая стоимость, добавила Енилина.

Напомним, ранее отчет о кадастровой стоимости с ее повышением почти в два раза в среднем критиковали предприниматели Петербурга. Владельцы торговой и офисной недвижимости обратились из-за этого к президенту России Владимиру Путину. Ему написал и муниципальный депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов, который отметил и рост кадастровой стоимости жилой недвижимости.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру