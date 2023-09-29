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Новости 11:04

Смольный разрешил продолжить строительство станции метро "Богатырская"

фото ЗакС политика Смольный разрешил продолжить строительство станции метро "Богатырская"

Начиная с пятницы 29 сентября подрядчик получил право возобновить работы на Туристской улице по продолжению зеленой ветки петербургского метро на север. Речь идет о станции "Богатырская", о чем сообщает Государственная административно-техническая инспекция. 

Новый этап работ продлится до конца апреля будущего года. "Богатырская" на углу одноименного проспекта и Туристской улицы будет иметь два выхода в город. Заказчиком выступает ГКУ "Дирекция транспортного строительства", подрядчиком - "Метрострой Северной Столицы".

Выданный чиновниками ордер предполагает ограничение движения по Туристской улице на отрезке между улицей Оптиков и Мебельной улицей. Как и сообщалось ранее, автобусы №№ 126, 279 и 294 в ближайшие месяцы будут следовать в объезд.

Фото: ЗАКС.Ру


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