ФАС назвала регионы, где из-за цен на топливо возбудили дела

В России возбудили по меньшей мере шесть административных дел, связанных с повышением цен на топливо. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба.

Спустя неделю чиновники назвали конкретные регионы, в которых были допущены существенные антимонопольные нарушения на рынке топлива. Все они расположены на юге страны.

В Дагестане к ответственности привлекут Ассоциацию владельцев автозаправочных станций, в Краснодарском крае крупные штрафы грозят ООО "Ильский НПЗ им. А.А. Шамара" и ООО "Славянск ЭКО". В Ставропольском крае производства начали в отношении ООО "Гудвил-А" и ООО "Реалграмм". Наконец, по одному делу завели в Белгородской области (нарушитель - АО "Осколнефтеснаб") и Ростовской области (нарушитель - OOO "Газпромнефть-Региональные продажи").

На прошлой неделе кабмин утвердил ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива.

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