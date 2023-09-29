Законопроект о повышении МРОТ поступил на рассмотрение Госдумы

Российское правительство внесло 29 сентября на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении на 18,5 % величины минимального размера оплаты труда (МРОТ) с начала 2024 года. Инициатива доступна для ознакомления в электронной базе парламента.

"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля в месяц", — говорится в законопроекте.

Также документ содержит положение о том, что с 2025 года соотношение МРОТ и медианной заработной платы должно быть не ниже 48 %. Пересмотру такое соотношение должно будет подлежать не реже, чем один раз в пять лет с учетом условий социально-экономического развития России.

"Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,8 миллиона работников", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В конце августа президент Владимир Путин анонсировал увеличение МРОТ в следующем году на 18,5 %. На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что подобная мера благотворно скажется на доходах более 4,5 миллиона россиян.

Фото: ЗАКС.Ру