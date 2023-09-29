Суд все же согласился приостановить стройку ЖК на улице Доблести

Красносельский районный суд Петербурга 28 сентября постановил временно приостановить строительство жилого комплекса на 1,2 тысячи квартир на месте пустыря на улице Доблести, сообщила ЗАКС.Ру юристка Алла Андреева. Запрета добивались жители соседних домов, которые хотят видеть по соседству сквер и детский сад. Также суд приостановил действие разрешения на строительство, пока не закончится судебное разбирательство.

Добиться запрета на проведение удалось со второго раза. Первое ходатайство суд отклонил, поскольку не согласился с доводом о наличии грунтовых вод на месте планируемой стройки, которые могли бы причинить ущерб близлежащим домам при строительстве ЖК. На домах уже есть трещины. Позже истцы снова обратились с похожим ходатайством, приобщив к нему экспертное мнение.

Напомним, жители домов на улице Доблести начали активно выступать против строительства летом 2023 года. В конце сентября они обратились в суд с требованием отменить разрешение Госстройнадзора на возведение жилого комплекса.

Подробнее о противостоянии жителей улицы Доблести и застройщика - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру