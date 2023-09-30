Суд закрыл административное дело главы якутского "Яблока" о дискредитации армии

Суд в Якутии прекратил производство по новому административному делу лидера региональной ячейки "Яблока" Анатолия Ноговицына. На него был составлен очередной протокол о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), о чем сообщает пресс-служба якутского "Яблока". Претензии у силовиков возникли к видеообращению двухмесячной давности, где политик призывает общественность идти на выборы и рассказывает о законах, принятых в последнее время Госдумой.

Победу в суде Ноговицын объясняет выдающейся, с его точки зрения, работой адвоката Майи Громацкой.

"Самое трудное было сдерживать себя на суде и не ляпнуть ничего лишнего. Уверен, что полиция обжалует решение суда", - написал лидер реготделения в социальных сетях.

Ноговицын регулярно делает пацифистские выступления. Из-за этого он уже был осужден по делу о повторной дискредитации армии (280.3 УК). Ему назначили штраф в 200 тысяч рублей.

фото: пресс-служба якутского "Яблока"