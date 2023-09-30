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Новости 14:32

Задержан подозреваемый в поджоге военкомата Невского района

фото ЗакС политика Задержан подозреваемый в поджоге военкомата Невского района

Петербургские полицейские смогли задержать в Кудрово предполагаемого поджигателя призывного пункта Невского района, о чем сообщает "Фонтанка".

Пока о задержанном известно только то, что он родом из Крыма и имеет регистрацию в Донецкой народной республике.

Происшествие случилось в среду рано утром. Злоумышленник, попавший на камеру видеонаблюдения, бросил в дверь военкомата бутылку с зажигательной смесью, после чего ему удалось скрыться. Интересно, что в начале месяца во дворе этого же военкомата случился взрыв, от которого никто не пострадал.

Фото: ЗАКС.Ру


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