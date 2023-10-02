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Новости 15:38

Песков высказался о возможности запрета на въезд в Россию автомобилей из стран ЕС

фото ЗакС политика Песков высказался о возможности запрета на въезд в Россию автомобилей из стран ЕС

Введенные странами Евросоюза запреты на пересечение их границ автомобилями с российскими номерами абсурдны, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, решения об ответах на подобные ограничения руководство страны будет принимать исходя из понимания собственной выгоды в ситуации.

"Мы должны делать так, как лучше нам. Не каждый раз это может быть зеркальная реакция. Безусловно, подобные абсолютно абсурдные решения лишний раз оказывают негативное влияние на и без того находящиеся в плачевном состоянии наши отношения", — приводит 2 октября слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля также выразил мнение о том, что запреты на российские машины "далеко не красят" власти государств, принимающих подобные решения.

Ранее запреты на проезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами ввели Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия. Болгария намерена присоединиться к ограничениям с вечера понедельника, Норвегия — со вторника, 3 октября.

Фото: Kremlin.ru


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