Экс-фотографа штаба Навального* вывезли из московского СИЗО в неизвестном направлении

Бывший фотограф штаба Навального* в Москве Александр Струков переведен из столичного СИЗО-7 в неизвестном направлении, рассказал 2 октября проект "Первый отдел". О местонахождении арестованного ничего не известно.

"Несколько человек сегодня утром получили уведомления от цензора СИЗО-7 Москвы о том, что Александру Струкову не могут передать письма. Причина — перевод его в другое СИЗО", — написали правозащитники в своем Telegram-канале.

Пока неизвестно, куда именно вывезли Струкова и с чем это может быть связано.

Струкова преследуют по статьям о публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и возбуждении ненависти или вражды (ч. 2 ст. 282 УК РФ). В основу дела легли комментарии под постами в Telegram-канале издания Znak.com. Также против активиста выдвинуты обвинения в оскорблении религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ). Суммарно ему может грозить до 10,5 года лишения свободы.

Струков был арестован в январе 2022 года. В октябре того же года стало известно о завершении следствия по его делу.

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 09.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов

Фото: pixabay

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.