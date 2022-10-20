Следствие по делу экс-фотографа штаба Навального* в Москве завершено

В Москве завершилось следствие по делу бывшего фотографа штаба Навального* Александра Струкова, сообщил 20 октября правозащитный проект "Первый отдел" в своем Telegram-канале. Против активиста выдвинуты обвинения по статьям о публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и возбуждении ненависти или вражды (ч. 2 ст. 282 УК РФ).

Обвинения против Струкова касаются критических по отношению к российской власти комментариев под постами в Telegram-канале издания Znak.com. Кроме того, "Первый отдел" сообщает о еще одном обвинении против оппозиционера. "В процессе расследования Александра обвинили ещё в одном преступлении — оскорблении религиозных чувств верующих (ч.1 ст. 148 УК)", — рассказали правозащитники.

Через полмесяца адвокат Александра Маркова сможет приступить к изучению материалов дела, после чего у нее уйдет месяц на ознакомление с ними и выработку позиции защиты, указали в "Первом отделе". "После окончания ознакомления суд начнёт рассматривать дело по существу. Итог — приговор. Александру грозит до 10,5 лет колонии за слова в Интернете", — резюмировали юристы.

В конце августа Люблинский районный суд Москвы продлил срок ареста Струкова до 26 октября. Активист находится в СИЗО с конца января.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов