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Новости 18:38

Суд в Москве продлил арест экс-фотографу штаба Навального* Струкову

фото ЗакС политика Суд в Москве продлил арест экс-фотографу штаба Навального* Струкову

Люблинский районный суд Москвы продлил 24 августа срок содержания под стражей экс-фотографу столичного штаба Навального* Александру Струкову, сообщил в своем Telegram-канале правозащитный проект "Первый отдел". В СИЗО арестованный останется по меньшей мере до 26 октября.

Струков обвиняется в публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и возбуждении ненависти или вражды (ч. 2 ст. 282 УК РФ). Поводом к уголовному преследованию послужили критические по отношению к российским властям комментарии, оставленные в Telegram-канале издания Znak.com. Сам Струков находится под арестом с конца января текущего года. В предыдущий раз ему продлевали срок содержания под стражей в конце июля.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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