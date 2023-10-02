Смольный опубликовал проект планировки для строительства Большого Смоленского моста

Проект постановления об утверждении планов по строительству Большого Смоленского моста через Неву опубликован 2 октября на сайте администрации Петербурга для прохождения антикоррупционной экспертизы. Новая переправа должна появиться в створе улицы Коллонтай на правом берегу реки и Большого Смоленского проспекта на левом.

"Утвердить проект планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения "Мост через р. Неву в створе Большого Смоленского пр. — ул. Коллонтай", — говорится в проекте документа.

Текст содержит требование утвердить проект межевания территории под возведение переправы.

Летом губернатор Александр Беглов заявил о планах приступить к строительству моста в декабре. Ожидается, что мост будет шестиполосным, проект работ предусматривает снос ряда исторических зданий, включая школу, в которой училась поэтесса Ольга Берггольц. Против этого выступают градозащитники и местные жители. На прошлой неделе опасающиеся выселения петербуржцы создали коалицию, чтобы отстаивать свои права.

Фото: gov.spb.ru