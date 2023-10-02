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Новости 2 октября, 19:55

Смольный опубликовал проект планировки для строительства Большого Смоленского моста

фото ЗакС политика Смольный опубликовал проект планировки для строительства Большого Смоленского моста

Проект постановления об утверждении планов по строительству Большого Смоленского моста через Неву опубликован 2 октября на сайте администрации Петербурга для прохождения антикоррупционной экспертизы. Новая переправа должна появиться в створе улицы Коллонтай на правом берегу реки и Большого Смоленского проспекта на левом.

"Утвердить проект планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения "Мост через р. Неву в створе Большого Смоленского пр. — ул. Коллонтай", — говорится в проекте документа.

Текст содержит требование утвердить проект межевания территории под возведение переправы.

Летом губернатор Александр Беглов заявил о планах приступить к строительству моста в декабре. Ожидается, что мост будет шестиполосным, проект работ предусматривает снос ряда исторических зданий, включая школу, в которой училась поэтесса Ольга Берггольц. Против этого выступают градозащитники и местные жители. На прошлой неделе опасающиеся выселения петербуржцы создали коалицию, чтобы отстаивать свои права.

Фото: gov.spb.ru


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