Суд в Москве зарегистрировал уголовное дело против Милова*

Уголовное дело в отношении оппозиционера, бывшего замминистра энергетики Владимира Милова* поступило в Басманный суд Москвы, обратил 3 октября внимание проект "ОВД-Инфо"**. Политика обвиняют в распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Дело зарегистрировано днем ранее, дата заседания по нему не назначена. Сейчас оно находится у судьи. Предположительно, оно будет рассматриваться в заочном режиме из-за того, что сам фигурант находится вне пределов России.

В июне 2022 года стало известно об объявлении Милова* в розыск в рамках расследуемого уголовного дела, при этом МВД не уточняло вменяемую ему статью. Спустя более года Басманный суд заочно арестовал политика по делу о так называемых фейках о Вооруженных силах из-за ролика на YouTube.

*Минюст внес Владимира Милова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: Владимир Милов* / YouTube (скриншот)