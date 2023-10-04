ЗакС Петербурга принял за основу проект обращения к Мишустину об ужесточении законов об электросамокатах

Петербургские депутаты 4 октября приняли за основу проект постановления об обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину с призывом ужесточить требования к водителям электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), передает корреспондент ЗАКС.Ру.

В своем обращении парламентарии приводят позицию петербургского Следкома. В частности, ведомство считает нужным запретить несовершеннолетним использовать СИМ вне оборудованных для этого мест, полностью запретить движение электросамокатов на тротуарах вместе с пешеходами. Еще в СК призвали прописать в правилах дорожного движения запрет на управление СИМ в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

– Мы просим принять крайние меры, для того, чтобы защитить наших граждан от происшествий, прежде всего, на тратуарах, – рассказал с трибуны депутат Алексей Цивилев ("Единая Россия").

По данным парламентария, за первое полугодие 2023 года в России произошло более тысячи ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. В них погибли 12 человек, среди которых один несовершеннолетний.

Также на заседании присутствовал врио начальника ГСУ СК по Петербургу Олег Бобков, который также высказался за регулирование электросамокатов. Депутаты Борис Вишневский ("Яблоко"), Михаил Амосов, Александр Рассудов (КПРФ) выступили за доработку постановления.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о внесенной в парламент инициативе о полном запрете кикшеринга на территории Петербурга.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру