Полиция составила протоколы на петербургских активистов из-за пикета в июле

Правоохранители в Петербурге составили административные протоколы по статье о нарушении ковидных ограничений в отношении активистов Виталия Иоффе и Татьяны Сичкаревой, сообщило 4 октября "ОВД-Инфо*. Поводом для этого послужил пикет в память оппозиционерки Валерии Новодворской, проведенный 12 июля у Соловецкого камня на Троицкой площади.

Акция была приурочена к годовщине смерти Новодворской. Протоколы на пикетчиков датируются 8 сентября, рассказала адвокат Олеся Васильченко. Основанием для их составления послужила публикация в одном из интернет-изданий.

Рассмотрение протоколов изначально было назначено на 3 октября, однако позже его перенесли на 9 октября.

В предыдущий раз полиция задержала Иоффе 29 сентября из-за пикета в поддержку участницы движения "Мирное сопротивление" Ольги Смирновой, приговоренной в конце августа к шести годам лишения свободы по статье о распространении фейков об армии. Перед задержанием активист успел простоять с плакатом около часа у метро "Академическая".

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру