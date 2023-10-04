Художница Цветкова* сообщила о штрафе и объявлении в розыск

Художница из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова* рассказала 4 октября о том, что была объявлена в розыск согласно решению суда. Также из слов активистки следует, что ей назначили штраф за несоблюдение законодательства об иностранных агентах.

"Меня объявили в федеральный розыск с заочным арестом с заключением в сизо сроком на полгода", — написала Цветкова* в своем Telegram-канале. Она же сообщила подписчикам, что "получила свой первый штраф за несоблюдение иноагентского закона". Сумма взыскания составила 30 тысяч рублей, следует из слов художницы.

В базе МВД информация об объявлении Цветковой* в розыск на момент публикации заметки отсутствовала.

Цветкову* обвиняли в распространении порнографии (ст. 242 УК РФ) из-за рисунков, публиковавшихся в паблике во "ВКонтакте". В конце ноября 2022 года суд оправдал ее, однако в марте 2023 года появилась информация об отмене оправдательного приговора и направлении дела на новое рассмотрение.

*Минюст внес Юлию Цветкову в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру