"Фонтанка": На обсуждение платной парковки в МО "Васильевский" вызывали полицию

Встреча с чиновниками по поводу предстоящего включения Василеостровского района в зону платной парковки сопровождалась вызовом наряда полиции, сообщила 4 октября "Фонтанка". Причиной стал спор из-за просьбы предъявить документы.

Местом для обсуждения стало помещение МО "Васильевский". Как передает издание, чиновники комитета по транспорту и муниципалы изначально планировали провести консультацию предварительно записавшихся людей, однако на мероприятие пришли несколько десятков человек.

Пришедших попытались разместить в актовом зале. В какой-то момент представитель муниципалитета поинтересовался у одного из посетителей, кто он такой. Вопрос сопровождался просьбой показать документы, в ответ прозвучали отказ и встречное предложение вызвать полицию.

После этого муниципал вызвал правоохранителей. Наряд на место приехал, протокол составлять не стали. Собравшиеся горожане обсуждали проблему в актовом зале, параллельно чиновники вели консультации в кабинете. Мероприятие продлилось около часа.

Зона платной парковки в Василеостровском районе заработает с 1 ноября, территории к западу от Наличной улицы в нее не войдут. В минувшее воскресенье платная парковка заработала на Крестовском острове.

Фото: ЗАКС.Ру