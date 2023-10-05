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Новости 16:45

Глава псковского "Яблока" обратился в Генпрокуратуру из-за памятника Сталину

фото ЗакС политика Глава псковского "Яблока" обратился в Генпрокуратуру из-за памятника Сталину

Глава псковского отделения партии "Яблоко" Артур Гайдук обратился в Генпрокуратуру из-за установки памятника советскому лидеру Иосифу Сталину в Великих Луках. По его мнению, областная прокуратура проигнорировала его обращение касательно той же проблемы, поданное в августе.

В первый раз Гайдук направил обращение генпрокурору Игорю Краснову 22 августа, в тексте он требовал добиться демонтажа монумента, установленного на территории завода "Микрон". Теперь же он заявляет, что прокуратура Псковской области, получившая его письмо для рассмотрения и реагирования,  "проигнорировала неисполнение организаторами установки памятника требований положения Великолукской городской Думы о порядке установки памятников, памятных знаков и мемориальных досок".

Прокуратура сочла, что памятник находится на частной территории и потому организаторы не должны были согласовывать его установку. Также ведомство назвало монумент "малой архитектурной формой".

В своем новом обращении Краснову Гайдук потребовал дать оценку установки памятника Сталину и предпринять меры для его сноса, а заодно дать оценку действиям сотрудников администрации Великих Лук, завода "Микрон" и  действиям прокуратуры Псковской области.

Памятник Сталину появился в Великих Луках в середине августа. Обращение с требованием его сноса составлял петербургский депутат Борис Вишневский, в ответ псковская прокуратура уведомила его об отсутствии оснований для демонтажа.

Фото: History Club / YouTube (скриншот)


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