Суд в Новгороде оштрафовал мундепа за фотографии в соцсети "ВКонтакте"

Новгородский районный суд признал местного муниципального депутата Оксану Сергееву виновной в демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) из-за фотографий на странице в соцсети "ВКонтакте", рассказали в местном отделении "Яблока". На снимках она запечатлена с бело-сине-белым флагом.

Судья оштрафовала Сергееву на две тысячи рублей.

"В следующем году у Сергеевой истекают полномочия депутата Совета Ермолинского сельского поселения. Если не удастся обжаловать решение суда, депутат от "Яблока" не сможет переизбираться, так как обвинение <...> лишит Оксану Сергееву пассивного избирательного права на один год", — отметили в партии.

В марте Верховный суд признал "Легион "Свобода России"* террористической организацией. Правоохранители считают бело-сине-белый флаг его символикой.

О составлении протокола на Сергееву стало известно в начале сентября.

В среду суд признал виновным в распространении экстремистской символики бывшего кандидата в Новгородскую гордуму Валерия Кочнева из-за клипа на песню группы The Cranberries.

В "Яблоке" заявили, что будут обжаловать оба судебных решения.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в РФ

Фото: Новгородское «Яблоко»