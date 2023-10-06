Петроградский суд оштрафовал Белоцерковскую* за непредоставление отчетности иноагента

Петроградский районный суд оштрафовал блогера, основательницу журнала "Собака.ру" Веронику Белоцерковскую*, сообщила 6 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Дело было заведено по статье о непредставлении иноагентом отчетности в Минюст (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ).

"Белоцерковская* <...> не представила соответствующие сведения (отчеты о своей деятельности и финансировании) в уполномоченный орган, <...> а именно сведения по формам №ОИА001, №ОИА003, №ОИА007", — передала суть претензий к блогеру судебная пресс-служба.

Проживающая за границей Белоцерковская* в суд не явилась. Согласно вынесенному решению, она должна будет заплатить 35 тысяч рублей штрафа.

О поступлении административного протокола в отношении Белоцерковской* в суд стало известно 12 сентября. До этого Басманный суд Москвы заочно приговорил ее к девяти годам колонии по уголовному делу о распространении фейков про армию.

*Минюст внес Веронику Белоцерковскую в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру