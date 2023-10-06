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Новости 16:12

Кронштадский райсуд приостановил работу точки "Самоката" на улице Юрия Инге

фото ЗакС политика Кронштадский райсуд приостановил работу точки "Самоката" на улице Юрия Инге

Кронштадтский районный суд приостановил деятельность точки ООО "Умный ритейл" (сервис "Самокат") по делу о нарушении санитарного законодательства (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ). Основанием для этого стал протокол осмотра помещений в доме № 1 на улице Юрия Инге, об этом 6 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Проверка проводилась в связи с массовым отравлением едой компании Greenbox, доставку которой осуществлял сервис "Самокат". В помещениях на улице Юрия Инге обнаружили многочисленные нарушения, например, нарушения соблюдения правил гигиены, неправильное обращение с отходами и ряд других.

Представитель общества в суде указал, что замечания на данный момент устранены.

Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности точки на 18 дней. В срок зачли временное приостановление с 18 сентября.

Напомним, что Приморский райсуд ранее оштрафовал ООО "Умный ритейл" на 20 тысяч рублей по статье о нарушении санитарного законодательства.

Фото: ЗАКС.Ру


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