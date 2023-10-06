Кронштадский райсуд приостановил работу точки "Самоката" на улице Юрия Инге

Кронштадтский районный суд приостановил деятельность точки ООО "Умный ритейл" (сервис "Самокат") по делу о нарушении санитарного законодательства (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ). Основанием для этого стал протокол осмотра помещений в доме № 1 на улице Юрия Инге, об этом 6 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Проверка проводилась в связи с массовым отравлением едой компании Greenbox, доставку которой осуществлял сервис "Самокат". В помещениях на улице Юрия Инге обнаружили многочисленные нарушения, например, нарушения соблюдения правил гигиены, неправильное обращение с отходами и ряд других.

Представитель общества в суде указал, что замечания на данный момент устранены.

Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности точки на 18 дней. В срок зачли временное приостановление с 18 сентября.

Напомним, что Приморский райсуд ранее оштрафовал ООО "Умный ритейл" на 20 тысяч рублей по статье о нарушении санитарного законодательства.

Фото: ЗАКС.Ру