Приморский райсуд оштрафовал владельца бренда "Самокат" после массового отравления в Петербурге

Приморский районный суд оштрафовал ООО "Умный ритейл", владеющее брендом "Самокат", на 20 тысяч рублей по делу о нарушении санитарного законодательства (ч.1 ст.6.3 КоАП РФ). Основанием для этого стал протокол осмотра помещений предприятия в доме № 35 по Туристской улице, уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Выездная проверка проводилась в связи с массовым отравлением готовой едой Greenbox, которую доставляли сервисом "Самокат". Ревизоры обнаружили в помещениях на Туристской улице многочисленные нарушения, в том числе отсутствие канализации и водоснабжения, нарушения условий для соблюдения сотрудниками правил гигиены, неудовлетворительное санитарное содержание объекта, несоблюдение требований по обращению с отходами и ряд иных.

"Представитель в суде вину общества признала в полном объеме", — сообщили в судебной пресс-службе.

В то же время Кронштадтский суд вернул для исправлений материалы в отношении компании. Как следовало из постановления суда, проверки точек "Умного ритейла" проводились по 27 адресам.

Днем ранее аналогичный штраф назначил "Умному ритейлу" Невский районный суд. В середине сентября деятельность Greenbox была приостановлена на два месяца. Всего от отравления некачественной едой пострадали более 270 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). На прошлой неделе следователи предъявили обвинение директору производства в Greenbox.

Фото: ЗАКС.Ру