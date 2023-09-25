Суд Петербурга назначил ООО "Умный ритейл" штраф 20 тысяч рублей за нарушение санитарных норм

Невский районный суд Петербурга 25 сентября привлек к административной ответственности ООО "Умный ритейл" (сервис доставки продуктов "Самокат") по статье о нарушении законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч.1 ст.6.3 КоАП РФ), об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

После случаев острой кишечной инфекции среди петербуржцев, заказавших кулинарию АО "Грин Бокс" через сервис доставки продуктов "Самокат", 14 сентября была проведена проверка реализации пищевой продукции ООО "Умный ритейл".

В ходе проверки было установлено, что ООО "Умный ритейл" нарушает санитарно-эпидемиологические требования, например, не соблюдены условия и сроки хранения. В общей сложности было снято с реализации больше 15,5 килограмм продукции.

На данный момент все нарушения устранены. Суд назначил наказание в виде 20 тысяч рублей штрафа.

Фото: ЗАКС.ру