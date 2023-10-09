Вишневский пожаловался в очередную инстанцию на памятник Сталину в Великих Луках

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский в связи со скандальной установкой памятника Сталину в Великих Луках направил обращение в управление Генпрокуратуры по Северно-Западному федеральному округу, о чем сообщил в своем Telegram-канале. В письме он оспаривает позицию прокурора Псковской области, который выступил против демонтажа монумента и охарактеризовал памятник как малую архитектурную форму.

По мнению Вишневского, прокурорская характеристика "является таким же издевательством над законом и здравым смыслом, как и сама установка памятника Сталину". Депутат напомнил, что высота изваяния, появившегося в середине августа на территории завода, составляет целых восемь метров. При этом инициаторы установки никак не согласовывали свои действия с органами власти. Петербуржец требует признания незаконным решения псковского прокурора и принятия мер по сносу памятника.

Ранее освящение монумента представителями РПЦ вызвало недовольство у Великолукской епархии, организовавшей проверку.

Фото: ЗАКС.Ру