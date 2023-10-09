Мосгорсуд поддержал апелляцию Кара-Мурзы* на бездействие СК из-за его отравления

Московский городской суд на заседании 9 октября поддержал апелляцию политика Владимира Кара-Мурзы* на бездействие Следственного комитета по делу о его отравлениях, сообщила "Медиазона"**. Оппозиционер обжаловал вынесенное в июле решение Пресненского районного суда Москвы.

Решение Пресненского суда отменено, заявление Кара-Мурзы* направят на новое рассмотрение в Замоскворецкий суд столицы. Сама жалоба оппозиционера касалась его отравлений, произошедших в 2015 и 2017 годах. В июле он писал в своем Telegram-канале, что суд отклонил жалобу, поскольку СК счел ее "обращением гражданина".

На прошлой неделе Кара-Мурза* сообщил, что администрация омской колонии № 6, где он содержится, намерена отправить его в помещение камерного типа (ПКТ) во избежание контактов с другими заключенными. Политик отбывает срок за распространение фейков об армии (ст. 207.3 УК РФ), сотрудничество с нежелательной организацией (ст. 284.1 УК РФ) и госизмену (ст. 275 УК РФ). Суд назначил ему 25 лет лишения свободы.

*Минюст внес Владимира Кара-Мурзу в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал Владимира Кара-Мурзы*