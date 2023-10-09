Суд в Петербурге закрыл дела участников акции в честь Новодворской

Мировой судья в Петербурге прекратил производство по административным делам активистов Виталия Иоффе и Татьяны Сичкаревой. Речь идет о протоколах, составленных в связи с акцией памяти публициста и политика Валерии Новодворской, передает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. Мероприятие состоялось в июле возле Соловецкого камня.

Примечательно, что протоколы на пикетчиков оформили только спустя два месяца после акции. Участникам вменили несоблюдение городских коронавирусных ограничений (ст. 8.6.1 КоАП СПб). Правоохранители опирались на посвященную пикетам публикацию в одном из Telegram-каналов. Сторону защиты не устраивало это обстоятельство, она также указывала на нестыковки в материалах дел.

Отметим, что Иоффе и Сичкареву задерживают с плакатами регулярно.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру