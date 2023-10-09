В Петербурге представили нового главврача Мариинской больницы

Коллективу Мариинской больнице представили нового главврача, которым стал Игорь Реутский, передает пресс-служба Смольного. На первую встречу с новыми коллегами Реутского пришли профильный вице-губернатор Олег Эргашев и глава комздрава Дмитрий Лисовец.

"Игорь Александрович имеет большой клинический и организаторский опыт. Почти 20 лет он отдал Военно-медицинской академии, возглавляя клинический отдел", - произнес Эргашев на мероприятии.

К числу заслуг нового руководителя стационара чиновник отнес успешный, с его точки зрения, опыт борьбы с коронавирусом.

Реутский на своем новом посту сменил Анатолия Завражнова, чье увольнение случилось в середине сентября. В течение предыдущих двух лет Реутский был заместителем Завражного. За годы карьеры он был удостоен орденом Почета и орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

фото: gov.spb.ru