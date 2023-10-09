В Петербурге задержали активисток, возложивших цветы к памятнику Тарасу Шевченко

Петербургские правоохранители возле станции метро "Петроградская" задержали политических активисток Екатерину Мистрюкову и Татьяну Сичкареву, о чем со ссылкой на последнюю сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Задержание связано с акцией, устроенной 9 октября петербурженками возле памятника Тарасу Шевченко на площади его имени. Участницы акции установили к подножию памятника табличку, а также возложили цветы. Полицейские повезли их в отдел № 18.

Отметим, что Сичкареву регулярно задерживают на пикетах, в которые она встает с плакатами политического содержания. Производство по некоторым ее административным делам суды иногда прекращают.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру