На разработку механизма отзыва ратификации ДВЗЯИ потребуется неделя, заявили в Думе

На выработку механизма отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Госдуме потребуется неделя, заявил член парламентского комитета по безопасности Адальби Шхагошев. Ранее о планах обсудить подобную возможность говорил думский спикер Вячеслав Володин.

"В течение недели депутатами будет выработан механизм отзыва ратификации ДВЗЯИ", — приводит слова Шхагошева РИА "Новости".

О "теоретической" возможности отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ говорил президент Владимир Путин на дискуссионном клубе "Валдай" 5 октября. На следующий день Володин поведал о планах обсудить возможность реализации подобной идеи на заседании Совета Госдумы.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отзыв ратификации не будет означать того, что Россия намерена проводить ядерные испытания.

Фото: ЗАКС.Ру