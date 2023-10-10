Суд Петербурга продлил домашний арест обвиняемому в укрывательстве Дарьи Треповой

Выборгский районный суд Петербурга продлил домашний арест Дмитрию Касинцеву по делу об укрывательстве Дарьи Треповой, которую подозревают в совершении теракта в кафе на Университетской набережной весной 2023 года, об этом 10 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По версии следствия, после совершения теракта в кафе Дарья Трепова пряталась в квартире у Касинцева.

Суд продлил Касинцеву меру пресечения до 4 ноября. Такое решение было принято в связи с тем, что, следователь указал на невозможность окончить предварительное расследование до 11 октября. В этот день истекает срок домашнего ареста, который суд назначил на прошлом заседании о продлении меры пресечения.

Напомним, что Следственный комитет Петербурга закончил расследование дела Дарьи Треповой о теракте на Университетской набережной. Трепову будут судить по трем статьям: о террористическом акте, совершенном группой, повлекшем смерть человека (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК), о незаконном обороте взрывчатых веществ группой лиц (ч. 4 ст. 222.1 УК) и об использовании поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК). Ей грозит до 30 лет лишения свободы.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга