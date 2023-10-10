Госдума денонсировала в трех чтениях конвенцию о защите нацменьшинств

Депутаты Государственной думы приняли 10 октября сразу в трех чтениях закон о денонсации конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Документ был внесен на рассмотрение парламента президентом Владимиром Путиным в конце сентября.

"Денонсировать рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года", — гласит текст принятого закона.

В пояснительной записке упоминается "существенное ограничение" полномочий российского представителя в консультативном комитете, произошедшее в сентябре прошлого года в соответствии с решением комитета министров Совета Европы. Также Россию лишили права участвовать в выработке решений и следить за нарушением прав нацменьшинств, в том числе русскоязычного населения в зарубежных странах. В связи с этим российская сторона считает нужным денонсировать документ.

В феврале Россия денонсировала конвенцию об ответственности за коррупцию. На прошлой неделе Путин высказался о теоретической возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Во вторник в Госдуме заявили, что на выработку соответствующего механизма потребуется неделя.

Фото: ЗАКС.Ру