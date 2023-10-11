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Новости 10:15

Роспотребнадзор собирается помогать купившим путевки в Израиль петербуржцам

фото ЗакС политика Роспотребнадзор собирается помогать купившим путевки в Израиль петербуржцам

Петербургский Роспотребнадзор готов помочь горожанам, которые купили путевки в Израиль, об этом 11 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

Роспотребнадзор заявил о готовности помогать в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения потребительских прав. Консультацию специалиста отдела защиты прав потребителей можно получить по номеру 8 (812) 764-02-34.

Напомним, что Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль. Также в стране ввели ограничение на ночные рейсы в Тель-Авив.

Фото: unsplash.com


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