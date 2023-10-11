На заседании ЗакСа возникли неполадки с микрофонами

Заседание Законодательного собрания Петербурга 11 октября началось с помех в работе аудиосистемы, передает корреспондент ЗАКС.Ру. То и дело микрофоны отключались во время выступлений депутатов. У спикера Александра Бельского тоже возникли проблемы с техникой.

- Да ну что такое у нас с этой системой-то, елки-палки. Можно включить микрофон? Почему она меня отключает? - возмутился депутат Михаил Амосов.

- И меня тоже, - добавил Бельский.

- Еще и председателя отключили, молодцы! Кто у нас здесь главный, депутаты или система? - продолжал Амосов.

После короткой заминки депутатам вернули "голос".

Напомним, с начала нового парламентского сезона в Большом зале Мариинского дворца, где проходят пленарные заседания, появилось новое оборудование. В частности, на столах у депутатов появились новые сенсорные мониторы с беспроводными зарядками. Аудиосистему тоже поменяли. Всего на обновление потратили более 100 млн рублей.

Константин Леньков