ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 10:33

На заседании ЗакСа возникли неполадки с микрофонами

фото ЗакС политика На заседании ЗакСа возникли неполадки с микрофонами

Заседание Законодательного собрания Петербурга 11 октября началось с помех в работе аудиосистемы, передает корреспондент ЗАКС.Ру. То и дело микрофоны отключались во время выступлений депутатов. У спикера Александра Бельского тоже возникли проблемы с техникой. 

- Да ну что такое у нас с этой системой-то, елки-палки. Можно включить микрофон? Почему она меня отключает? - возмутился депутат Михаил Амосов

- И меня тоже, - добавил Бельский. 

- Еще и председателя отключили, молодцы! Кто у нас здесь главный, депутаты или система? - продолжал Амосов. 

После короткой заминки депутатам вернули "голос". 

Напомним, с начала нового парламентского сезона в Большом зале Мариинского дворца, где проходят пленарные заседания, появилось новое оборудование. В частности, на столах у депутатов появились новые сенсорные мониторы с беспроводными зарядками. Аудиосистему тоже поменяли. Всего на обновление потратили более 100 млн рублей. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Амосов Михаил Иванович
Бельский Александр Николаевич 




Новости11 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама