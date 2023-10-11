Активиста Правдина задержали правоохранители в Ленобласти

В Ленинградской области задержали и отпустили 73-летнего активиста Александра Правдина, об этом пишет 11 октября "ОВД-Инфо"*.

Как рассказал Правдин, правоохранительные органы спрашивали его о Telegram-канале про жизнь поселка Сиверский, супругу Момагул Алимордонову (в отношении нее возбуждено дело о применении насилия к сотруднику власти), а также про плакаты, с которыми он выходил на пикеты.

Однако Правдин решил на вопросы не отвечать. Активиста отпустили.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в список иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру