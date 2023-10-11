ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:49

Активиста Правдина задержали правоохранители в Ленобласти

фото ЗакС политика Активиста Правдина задержали правоохранители в Ленобласти

В Ленинградской области задержали и отпустили 73-летнего активиста Александра Правдина, об этом пишет 11 октября "ОВД-Инфо"*.

Как рассказал Правдин, правоохранительные органы спрашивали его о Telegram-канале про жизнь поселка Сиверский, супругу Момагул Алимордонову (в отношении нее возбуждено дело о применении насилия к сотруднику власти), а также про плакаты, с которыми он выходил на пикеты.

Однако Правдин решил на вопросы не отвечать. Активиста отпустили.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в список иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости11 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама