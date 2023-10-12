Суд в Ленобласти повторно арестовал экс-главу Шлиссельбурга

Кировский суд Ленобласти повторно арестовал бывшего главу администрации Шлиссельбурга Артема Желудова, рассказали вечером 11 октября в пресс-службе региональной прокуратуры. Против экс-мэра выдвинуты обвинения в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

О повторном заключении Желудова под стражу ходатайствовало следствие. Кировская городская прокуратура признала просьбу обоснованной и поддержала ее. В основу ходатайства легли сообщения о блокировании сторонниками бывшего мэра в минувший понедельник доступа в администрацию Шлиссельбурга.

Выдвинутые против Желудова обвинения касаются решения о вводе в эксплуатацию в 2017 году многоквартирного дома в поселке Приладожский. По версии следствия, это происходило с грубыми нарушениями и повлекло за собой аварийное состояние здания.

Желудов был задержан в конце августа, суд определил его под арест. При рассмотрении апелляции 5 октября меру пресечения изменили на запрет определенных действий. Теперь решение пересмотрели в обратную сторону.

Фото: ЗАКС.Ру