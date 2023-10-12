Закон об отказе информировать СЕ о военном положении принят в третьем чтении

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон об отказе от информирования Совета Европы в случае введения в России военного или чрезвычайного положения. Документ вносит поправки в существующие законы "О чрезвычайном положении" и "O военном положении".

Согласно документу, Россия отказывается уведомлять генерального секретаря Совета Европы в случае введения либо же отмены в стране режима военного или чрезвычайного положения. В то же время закон сохраняет упоминание генерального секретаря ООН в списке адресатов подобных уведомлений.

Инициативу внес на рассмотрение Госдумы президент Владимир Путин в начале августа 2023 года. Первое чтение она преодолела 20 сентября.

В четверг стало известно о том, что профильный комитет Госдумы подготовил законопроект о выходе России из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Рассмотрение документа намечено на 17 октября.

Фото: ЗАКС.Ру