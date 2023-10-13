Белоцерковскую* оштрафовали на 35 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

Петроградский районный суд Петербурга 12 октября оштрафовал блогера Веронику Белоцерковскую* на 35 тысяч рублей за отсутствие в ее публикациях маркировки о статусе иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП), сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе судов Петербурга.

Неделей ранее Белоцерковскую* оштрафовали так же на 35 тысяч рублей за непредставление Минюсту сведений о ее деятельности (ч. 2 ст. 19.34 КоАП).

Напомним, в феврале 2023 года Белоцерковскую* заочно приговорили к 9 годам лишения свободы по статье о распространении фейков о Вооруженных силах (ч. 2 ст. 207 УК).

*Минюст внёс Веронику Белоцерковскую в единый реестр иноагентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру