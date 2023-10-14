В Москве утвердили проект планировки вокзала для ВСМ до Петербурга

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале об утверждении проекта планировки нового вокзала. Он будет принимать поезда, следующие из Петербурга по проектируемой высокоскоростной железной дороге.

"Рядом со станцией метро "Рижская" создадим крупный пересадочный узел между 2 линиями традиционной подземки, 4 диаметрами наземного метро и высокоскоростной железнодорожной магистралью", - написал градоначальник.

После введения в эксплуатацию новый столичный вокзал даст работу 8,7 тысячам людей.

По последним данным, высокоскоростное сообщение должно будет связать обе столицы до 2030 года. Время в пути составит два часа пятнадцать минут.

Фото: ЗАКС.Ру