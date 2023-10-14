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Новости 15:45

В Петербурге еще один подросток на электросамокате попал под автомбоиль

фото ЗакС политика В Петербурге еще один подросток на электросамокате попал под автомбоиль

На улице Академика Байкова в Петербурге случилось очередное дорожно-транспортное происшествие с участием электросамоката. Как сообщает издание 78.ru, средством индивидуальной мобильности управляла 15-летняя школьница.

Не спешившуюся девочку на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома № 25 сбил водитель иномарки. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что водителю 51 год и что в нынешнем году он пять раз был оштрафован за нарушение правил дорожного движения.

Отметим, что петербургские депутаты регулярно заявляют о намерении ужесточить правила, распространяющиеся на кикшеринг и пользователей электросамокатов

Фото: ЗАКС.Ру


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