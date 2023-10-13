Астахова предложила ГИБДД запретить езду на электросамокатах по узким тротуарам

Депутат петербургского парламента Наталия Астахова обратилась в управление ГИБДД ГУ МВД по городу и Ленобласти с предложением ввести новые ограничения для любителей электросамокатов, а именно запретить им кататься по узким тротуарам. Под таковыми она понимает тротуары не шире трех метров. На письмо единоросса ссылается "Фонтанка".

В ее запрос также вошла инициатива о запрете передвижения на электросамокатах вне велодорожек по набережным Мойки, Фонтанки, канала Грибоедова, реки Пряжки, Крюкова канала и Адмиралтейского канала. Последнюю проблему, по ее мнению, можно решить установкой специальных дорожных знаков.

Объясняя целесообразность своих предложений, Астахова привела неудовлетворительную статистику аварий с участием средств индивидуальной мобильности.

Отметим, что проблемой электросамокатов в последние недели и месяцы озабочены не только депутаты ЗакСа, решившие обратиться по этому поводу к премьер-министру. Вопрос регулярно обсуждается федеральными парламентариями, а также волнует руководство силовых ведомств.

Фото: ЗАКС.Ру