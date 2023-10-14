Полиция задержала главу МО "Южно-Приморский" во время схода против стройки ЖК

Исполняющего обязанности главы МО "Южно-Приморский" Юрия Епифанцева 14 октября задержали сотрудники полиции во время собрания жителей домов на улице Доблести, которые выступали против застройки близлежащего сквера, рассказал ЗАКС.Ру депутат Валерий Веремейчик. Муниципала отпустили из отдела полиции без протокола.

Местные жители решили собраться с плакатами против застройки сквера после того, как заметили активность рабочих на стройплощадке - ранее суд ввел временный запрет на проведение работ, пока жильцы домов пытаются оспорить разрешение на строительство. Оказалось, что застройщик оспорил решение районного суда. 10 октября суд удовлетворил жалобу и отменил меры предварительной защиты.

Прибывшие на встречу горожан сотрудники полиции, по словам Веремейчика, хотели вменить главе МО нарушение правил проведения массовых мероприятий, однако после поездки в отдел не стали привлекать Епифанцева к ответственности.

- В понедельник наш юрист будет опротестовывать все это дело. Работаем как работаем. Единственное, что нас пытаются здесь подвязать к пикетированию из-за плаката "Стройке нет", - рассказал ЗАКС.Ру Епифанцев.

Напомним, жители домов на улице Доблести с лета протестуют против застройки сквера рядом с их домом. Они опасаются, что наличие подземных вод на участке может привести к разрушению близлежащих домов. Кроме того, местные жалуются на отсутствие объектов социальной инфраструктуры: детских садов и школ. Противники стройки уверены, что дальнейшая судьба участка должна быть рассмотрена на общественных слушаниях, а застройщику следует выдать для строительства другое место.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о конфликте жителей и застройщика.

Константин Ленькво, фото ЗАКС.Ру