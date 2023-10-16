Один из адвокатов Навального уехал из России

Адвокат оппозиционера Алексея Навального Александр Федулов не принял участия в очередном судебном заседании 16 октября: его потеряли и коллеги, и приятели. Во второй половине дня он вышел на связь, сообщив о вынужденном отъезде из России.

Свой поступок юрист объяснил тем, что после пятничного ареста сразу троих адвокатов Навального его жизненные обстоятельства поменялись.

"Ситуация сложилась странная. Арест наших коллег, защищавших Навального, внес существенные коррективы в работу оставшихся на свободе защитников", - написал он на своей странице в социальной сети.

Напомним, что адвокатов Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера преследуют по делу об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК).

В августе Навальный, включенный в реестр экстремистов и террористов, получил девятнадцать лет колонии особого режима по целой совокупности экстремистских статей.

Фото: ЗАКС.Ру