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Новости 11:39

Смольный сможет давать гранты за рекламу о популяризации донорства костного мозга

фото ЗакС политика Смольный сможет давать гранты за рекламу о популяризации донорства костного мозга

На заседании Законодательного собрания Петербурга 18 октября в первом чтении приняли законопроект, включающий в перечень потенциальных грантополучателей от правительства города авторов социальной рекламы о популяризации донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Документ подготовили депутаты Всеволод Беликов, Павел Крупник, Александр Ржаненков и Андрей Малков. В пояснительной записке к проекту закона авторы указывают, что ежегодно в России в трансплантации костного мозга нуждаются около пяти тысяч человек, тысяча из которых - дети. 

"Регулярно у тысяч граждан выявляют онкогематологические заболевания, при этом около одной тысячи пациентов с раком крови, нуждающихся в трансплантации костного мозга, - дети. При своевременном лечении 90% таких детей выздоравливают полностью", - говорится в пояснительной записке. 

Ранее депутаты предложили давать гранты на производство и размещение рекламы, посвященной защите детей от деструктивного контента

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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