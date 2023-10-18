Петербургские депутаты не поддержали запрет на исключение вопросов из повестки без согласия авторов

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 18 октября отклонили инициативу фракции "Яблоко", по которой проекты юридических актов не могут быть исключены из повестки заседания без одобрения авторов документа, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов заявил с трибуны, что в парламенте сложилась практика, по которой инициативы партии не доходят до обсуждения на заседании. Он напомнил, что по такому принципу петербургский парламент отказался обсуждать запрет пропаганды использования ядерного оружия, инициативу о защите прав военнослужащих-срочников, а также документы предыдущих созывов: вопрос о сохранении Исаакиевского собора в качестве музея, о запрете устанавливать памятники Сталину и другие.

- Сегодня этот вопрос остается актуальным и, к сожалению, может он бы не был актуальным, если бы вопросы, которые вносятся в повестку дня не сталкивались с препятствиями в наших комитетах. Например, в комитете по законодательству, который в последнее время превращается в "комитет политической цензуры", - рассказал Шишлов.

В поддержку предложения выступили депутаты из фракции "Справедливая Россия - За правду". Депутат Михаил Амосов призвал коллег из "Единой России" принять участие в голосовании и занять "принципиальную" и "честную" позицию.

- Парламент, друзья мои, это место для дискуссий. И повестку должно формировать не только большинство, но и меньшинство. Эта возможность должна быть гарантирована. Нужно обсуждать не только то, что хочется губернатору, парламентскому большинству, но и то, что предлагает меньшинство. Очень важно, чтобы голос меньшинства звучал, - сказал Амосов.

Инициатива подверглась критике от представителей остальных фракций. Некоторые упрекали "Яблоко" в популистских предложениях.

- Вы будете вносить 10-15 вопросов, которые заведомо не будут приняты и обсуждены в профильных комиссиях и комитетах, и приведет это к чистому популизму, выступлениям на трибуне перед камерами, а не к реальной работе, когда задача обсудить это все, - сказал член фракции КПРФ Алексей Зинчук.

- У меня вопрос очень короткий и очень маленький. Откуда вы получаете свои технические задания для того, чтобы подрывать это все? - спросил единоросс Константин Чебыкин.

- По моим личным наблюдениям, ни о каком ущемлении прав меньшинства вообще речи не идет в нашем парламенте. Я бы даже сказал наоборот, ущемлено право большинства. <...> На мой взгляд, комитет по законодательству - это сейчас хороший редактор, но никак не цензор. Если материал не готов к выпуску, то лучше его не выпускать, - заявил единоросс Денис Четырбок.

Напомним, похожий вопрос депутаты рассматривают не первый раз. До этого, в январе 2023 года парламент так же отказался менять регламент заседаний.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру