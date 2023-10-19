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Новости 13:51

ЛГБТ-активиста Кирилла Федорова* оштрафовали на 40 тысяч рублей по иноагентской статье

фото ЗакС политика ЛГБТ-активиста Кирилла Федорова* оштрафовали на 40 тысяч рублей по иноагентской статье

Пушкинский районный суд Петербурга 19 октября оштрафовал на 40 тысяч рублей правозащитника в сфере ЛГБТ Кирилла Федорова* за непредставление сведений Минюсту о своей деятельности (ч. 2 ст. 19.34 КоАП), сообщили ЗАКС.Ру в Объединенной пресс-службе судов города.

Федорова* включили в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. 

Ранее такой же штраф в 40 тысяч рублей за отказ отчитываться перед Минюстом получил журналист Андрей Захаров**. 

 

*Минюст внес Кирилла Федорова в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента

**Минюст внес Андрея Захарова в единый реестр иноагентов

 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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