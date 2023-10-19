КГИОП подготовил предостережение застройщику в связи со сносом дома Устинова

Снос исторического дома Устинова, возобновившийся в первой декаде октября, проводится вопреки позиции петербургского комитета по охране памятников (КГИОП). Об этом пишет портал MR7.

"КГИОП подготовлено предостережение в адрес правообладателя не допускать нарушение обязательных требований… и незамедлительно приостановить изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы", - рассказал журналистам представитель комитета.

Чиновники ссылаются на градозащитников, которые в середине сентября подали заявку на выявление историко-культурной ценности здания. На время ее рассмотрения и проведения экспертизы какие-либо строительные работы вестись по закону не могут. Пресс-служба комитета также сообщила, что в связи с противоправными действиями застройщика было направлено заявление в полицию.

На неделе сносом дома Устинова со 120-летней историей заинтересовался Следственный комитет. Это случилось после обрушения перекрытий, в результате чего пострадали двое рабочих. По факту происшествия возбудили дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работа (ч. 1 ст. 216 УК).

фото: SOS СПб СНОС / Telegram